Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне также могли хотеть ответить Украине на удары по их железным дорогам. Интересно и то, что в оружии, которым сегодня бил враг, были запчасти из стран Европы.
Смотрите также Такой звук был впервые, мы морально уничтожены, – киевляне рассказали детали беспощадной атаки
Куда и для чего целились россияне 28 августа?
Экс-сотрудник СБУ отметил, что сейчас ходят сплетни о том, что враг намеревался целиться в завод Bayraktar в Киеве. В то же время во время сегодняшней атаки камеры зафиксировали прилет двух баллистических ракет в жилой дом. С этим борются правоохранители, ведь благодаря таким видео враг может видеть, куда попал.
По словам Ступака, россияне ничего не могут создать для своего населения – например, улучшить медицину или туризм. Единственное, чем они "увлекаются, – это оружие.
К сожалению, это у них получается с помощью внешней помощи. Есть информация о БпЛА "Герань-3" – это реактивный БпЛА. Мы точно увидели, что один прилетел по Киеву, у него высокая скорость и не удалось его сбить. Однако важно – в нем нашли чешские и немецкие комплектующие. Наша власть должна провести срочные встречи с этими странами и производителями,
– подчеркнул он.
Сегодня Россия, кроме ударов по жилым домам, ударила и по парку скоростных поездов "Интерсити+". Экс-сотрудник СБУ предположил, что это могла быть "месть" за украинские удары по российским железнодорожным дорогам. Ведь они для оккупантов являются основными логистическими путями для перевозки сил и средств на фронт.
Массированная атака по Украине 28 августа: коротко о последствиях
- Россия комбинированно атаковала Киев, запустив "Шахеды", "Кинжалы" и крылатые ракеты. Пострадали Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский и Днепровский. На данный момент известно о 18 убитых.
- Враг атаковал дронами и ракетами железнодорожный узел в Казатине, что в Винницкой области. Частично железнодорожники быстро восстановили движение, но на некоторых участках полное восстановление поврежденной инфраструктуры продолжается. Из-за этого известно об изменении графика поездов.
- В Киевской области в результате атаки повреждено 19 частных домов, 1 квартиру, 4 автомобиля. На Фастовщине известно о пострадавшем, в Броварах, к счастью, нет пострадавших.