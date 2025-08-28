Укр Рус
Ракета в Киеве полностью разрушила подъезд многоэтажки, – Клименко
28 августа, 14:26
2

Ракета в Киеве полностью разрушила подъезд многоэтажки, – Клименко

Анастасия Горецкая
Основные тезисы
  • В Киеве российская ракета попала в подъезд многоэтажки, полностью его разрушив; на месте работают спасатели и правоохранители.
  • Российские войска обстреляли Киев, использовав дроны-камикадзе "Герань-3", а также различные ракеты, нанеся повреждения ряду зданий, включая представительство Евросоюза.

В Киеве ракета полностью пробила подъезд многоэтажки и, вероятно, разорвалась внутри. На месте работают спасатели и правоохранители, которые ликвидируют последствия атаки.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об этом журналисту 24 Канала.

В столице российская ракета попала в жилой дом

В Киеве 28 августа ракета полностью пробила подъезд жилого дома, вероятно, разорвавшись внутри.

Ракета прошла полностью подъезд. Весь подъезд рухнул, потому что скорее всего боевая часть была фугасная и разорвалась непосредственно в доме,
– отметил он.

Министр сравнил инцидент с событием 31 июля этого года в Святошинском районе, когда ракета разорвалась в 9-этажном доме.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые обследуют завалы и ликвидируют последствия атаки.

Что известно об атаке на Киев 28.08.2025?

  • Российские войска ночью снова обстреляли столицу Украины, применив новейшие дроны-камикадзе "Герань-3". Сбитые беспилотники содержали чешские двигатели PBS TJ40-G2, китайские модули контроля Swivel SW400 Pro и топливные насосы Bosch.

  • В результате обстрела повреждены здания представительства Евросоюза, офис Британского совета, Главное управление ГНС, два книжных магазина и несколько банков.

  • Кроме 598 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов, враг запустил по Украине также 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101.