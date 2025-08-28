У Києві ракета повністю пробила під’їзд багатоповерхівки й, ймовірно, розірвалася всередині. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про це журналісту 24 Каналу.

У столиці російська ракета влучила у житловий будинок

У Києві 28 серпня ракета повністю пробила під’їзд житлового будинку, ймовірно, розірвавшись всередині.

Ракета пройшла повністю під’їзд. Весь під’їзд завалився, бо скоріше за все бойова частина була фугасна і розірвалася безпосередньо в будинку,

– зазначив він.

Міністр порівняв інцидент із подією 31 липня цього року у Святошинському районі, коли ракета розірвалася у 9-поверховому будинку.

Наразі на місці події працюють рятувальники та правоохоронці, які обстежують завали та ліквідовують наслідки атаки.

Що відомо про атаку на Київ 28.08.2025?