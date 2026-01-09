Черные провалы в домах: появились жуткие фото первых последствий удара по Киеву

В ночь на 9 января Россия массированно атаковала Киев. Враг бил по украинской столице дронами и различными типами ракет. В городе многочисленные разрушения. Известно и о жертвах.

По состоянию на 07:00 в Киеве погибли 4 человека, в частности медицинский работник, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Какие последствия массированной атаки на Киев?

Правоохранители сообщают о 24 раненых. Среди них: работники ГСЧС и 3 медиков, которые работали на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда состоялся повторный обстрел.

В ГСЧС тем временем пишут о 22 пострадавших, среди которых 5 спасателей. Также в службе рассказали о спасении 32 человек.

По состоянию на 7 утра спасатели продолжают работать на местах в Днепровском и Дарницком районах столицы. Разрушения есть и в Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города.

Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Что еще известно о последствиях массированного удара 9 января?