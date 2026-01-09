Черные провалы в домах: появились жуткие фото первых последствий удара по Киеву
- В ночь на 9 января Россия массированно атаковала Киев, погибли 4 человека, в том числе медицинский работник.
- Повреждены жилые дома, детский сад и инфраструктура в нескольких районах города.
В ночь на 9 января Россия массированно атаковала Киев. Враг бил по украинской столице дронами и различными типами ракет. В городе многочисленные разрушения. Известно и о жертвах.
По состоянию на 07:00 в Киеве погибли 4 человека, в частности медицинский работник, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
Смотрите также В Киеве есть погибшие: среди них медик, который помогал раненым на месте одного из ударов
Какие последствия массированной атаки на Киев?
Правоохранители сообщают о 24 раненых. Среди них: работники ГСЧС и 3 медиков, которые работали на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда состоялся повторный обстрел.
Последствия удара по Киеву / Фото полиция
В ГСЧС тем временем пишут о 22 пострадавших, среди которых 5 спасателей. Также в службе рассказали о спасении 32 человек.
По состоянию на 7 утра спасатели продолжают работать на местах в Днепровском и Дарницком районах столицы. Разрушения есть и в Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города.
Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.
Враг нанес по столице комбинированный удар / Фото ГСЧС
Что еще известно о последствиях массированного удара 9 января?
- Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела движение поездов метро на "красной линии" осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.
- В результате атаки в Киеве возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. Отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.