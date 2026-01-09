Чорні провалля у будинках: з'явилися моторошні фото перших наслідків удару по Києву
- У ніч проти 9 січня Росія масовано атакувала Київ, загинули 4 людини, зокрема медичний працівник.
- Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок і інфраструктуру в кількох районах міста.
У ніч проти 9 січня Росія масовано атакувала Київ. Ворог бив по українській столиці дронами та різними типами ракет. У місті – численні руйнування. Відомо і про жертв.
Станом на 07:00 у Києві загинули 4 людини, зокрема медичний працівник, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
Дивіться також У Києві є загиблі: серед них медик, який допомагав пораненим на місці одного з ударів
Які наслідки масованої атаки на Київ?
Правоохоронці повідомляють про 24 поранених. Серед них: працівники ДСНС та 3 медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.
Наслідки удару по Києву / Фото поліція
У ДСНС тим часом пишуть про 22 постраждалих, серед яких 5 рятувальників. Також у службі розповіли про порятунок 32 людей.
Станом на 7-му ранку рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Руйнування є і в Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста.
Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури.
Ворог завдав по столиці комбінований удар / Фото ДСНС
Що ще відомо про наслідки масованого удару 9 січня?
- Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу рух поїздів метро на "червоній лінії" здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.
- Внаслідок атаки у Києві виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. Опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів.