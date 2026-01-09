Чорні провалля у будинках: з'явилися моторошні фото перших наслідків удару по Києву

У ніч проти 9 січня Росія масовано атакувала Київ. Ворог бив по українській столиці дронами та різними типами ракет. У місті – численні руйнування. Відомо і про жертв.

Станом на 07:00 у Києві загинули 4 людини, зокрема медичний працівник, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Які наслідки масованої атаки на Київ?

Правоохоронці повідомляють про 24 поранених. Серед них: працівники ДСНС та 3 медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

Наслідки удару по Києву / Фото поліція

У ДСНС тим часом пишуть про 22 постраждалих, серед яких 5 рятувальників. Також у службі розповіли про порятунок 32 людей.

Станом на 7-му ранку рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Руйнування є і в Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста.

Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Ворог завдав по столиці комбінований удар / Фото ДСНС

Що ще відомо про наслідки масованого удару 9 січня?