Перезапуск тепла не зависит от температуры воздуха, – Минразвития общин

Ночная атака 9 января пришлась преимущественно на Киев. Хотя Воздушные силы минимизировали последствия российского удара, но все же он значительно ухудшил работу систем жизнедеятельности столицы.

Об этом заявил Константин Ковальчук, заместитель министра развития общин и территорий Украины, во время онлайн-брифинга по ситуации с электро-, тепло и водоснабжением после российских обстрелов и в условиях непогоды. Мероприятие проводили совместно Минразвития и Минэнерго, детали передают корреспонденты 24 Канала.

Какая ситуация в Киеве после атаки 9 января?

По словам Ковальчука, с водой были проблемы на холмах Печерска и Соломенки, а также на левом берегу. Однако проблемы с водоснабжением решили в первую очередь – сначала локализовали, а затем система начала работу в штатном режиме.

На утро мы имели ситуацию, когда было прекращено теплоснабжение в более чем половине объектов. У нас были проблемы с водоснабжением в части города Киева, были проблемы с водоотводом,

– перечислил заместитель министра.

Целями атаки были объекты тепловой генерации. На утро без тепла оказались более 6 тысяч домов, сейчас их цифра снизилась до 5800.

"Продолжается непрерывная работа для того, чтобы максимально быстро отдать магистральными сетями теплоносители к этим домам. На этом сейчас максимально сфокусировано внимание", – рассказал Ковальчук.

Также чиновник прокомментировал слив воды из труб в Киеве.

Он отметил, что эту техническую процедуру ввели частично, точечно, и это делают, чтобы вода не мерзла в сетях.

Это чтобы не возникали в дальнейшем повреждения внутренних сетей в домах или в квартирах, потому что это могло привести к катастрофическим последствиям и, соответственно, разрывов труб. Такое решение позволяет сохранять систему, и после восстановления можно быстро и безопасно перезапустить эту систему. Хочу подчеркнуть, что перезапуск этой системы не зависит от температуры окружающего воздуха, а сугубо от технической готовности теплоснабжения,

– привел он важные детали.

Ковальчук напомнил, что в столице развернуто 1200 пунктов несокрушимости. Теплоснабжение частично восстановят в течение этих суток. А там, где более сложная ситуация, придется подождать немного больше.

Напомним, на 10 января в Киеве прогнозируют 10 градусов мороза что ночью, что днем.