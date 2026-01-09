Об этом заявил Константин Ковальчук, заместитель министра развития общин и территорий Украины, во время онлайн-брифинга по ситуации с электро-, тепло и водоснабжением после российских обстрелов и в условиях непогоды. Мероприятие проводили совместно Минразвития и Минэнерго, детали передают корреспонденты 24 Канала.

Смотрите также Тысячи многоэтажек без отопления, 4 погибших: какие последствия обстрела Киева 9 января

Какая ситуация в Киеве после атаки 9 января?

По словам Ковальчука, с водой были проблемы на холмах Печерска и Соломенки, а также на левом берегу. Однако проблемы с водоснабжением решили в первую очередь – сначала локализовали, а затем система начала работу в штатном режиме.

На утро мы имели ситуацию, когда было прекращено теплоснабжение в более чем половине объектов. У нас были проблемы с водоснабжением в части города Киева, были проблемы с водоотводом,

– перечислил заместитель министра.

Целями атаки были объекты тепловой генерации. На утро без тепла оказались более 6 тысяч домов, сейчас их цифра снизилась до 5800.

"Продолжается непрерывная работа для того, чтобы максимально быстро отдать магистральными сетями теплоносители к этим домам. На этом сейчас максимально сфокусировано внимание", – рассказал Ковальчук.

Также чиновник прокомментировал слив воды из труб в Киеве.

Он отметил, что эту техническую процедуру ввели частично, точечно, и это делают, чтобы вода не мерзла в сетях.

Это чтобы не возникали в дальнейшем повреждения внутренних сетей в домах или в квартирах, потому что это могло привести к катастрофическим последствиям и, соответственно, разрывов труб. Такое решение позволяет сохранять систему, и после восстановления можно быстро и безопасно перезапустить эту систему. Хочу подчеркнуть, что перезапуск этой системы не зависит от температуры окружающего воздуха, а сугубо от технической готовности теплоснабжения,

– привел он важные детали.

Ковальчук напомнил, что в столице развернуто 1200 пунктов несокрушимости. Теплоснабжение частично восстановят в течение этих суток. А там, где более сложная ситуация, придется подождать немного больше.

Напомним, на 10 января в Киеве прогнозируют 10 градусов мороза что ночью, что днем.