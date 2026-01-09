Про це заявив Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та територій України, під час онлайн-брифінгу щодо ситуації з електро-, тепло і водопостачанням після російських обстрілів та в умовах негоди. Захід проводили спільно Мінрозвитку і Міненерго, деталі передають кореспонденти 24 Каналу.

Дивіться також Тисячі багатоповерхівок без опалення, 4 загиблих: які наслідки обстрілу Києва 9 січня

Яка ситуація в Києві після атаки 9 січня?

За словами Ковальчука, з водою були проблеми на пагорбах Печерська та Солом'янки, а також на лівому березі. Проте проблеми з водопостачанням вирішили в першу чергу – спершу локалізували, а потім система почала роботу в штатному режимі.

На ранок ми мали ситуацію, коли було припинено теплопостачання в більш ніж половині об'єктів. У нас були проблеми з водопостачанням в частині міста Києва, були проблеми з водовідведенням,

– перелічив заступник міністра.

Цілями атаки були об'єкти теплової генерації. На ранок без тепла опинилися понад 6 тисяч будинків, зараз їхня цифра знизилася до 5800.

"Продовжується безперервна робота для того, щоб максимально швидко віддати магістральними мережами теплоносії до цих будинків. На цьому зараз максимально сфокусована увага", – розповів Ковальчук.

Також чиновник прокоментував злиття води з труб у Києві.

Він наголосив, що цю технічну процедуру запровадили частково, точково, і це роблять, аби вода не мерзла в мережах.

Це щоб не виникали в подальшому пошкодження внутрішніх мереж у будинках або в квартирах, тому що це могло призвести до катастрофічних наслідків і, відповідно, розривів труб. Таке рішення дозволяє зберігати систему, і після відновлення можна швидко і безпечно перезапустити цю систему. Хочу наголосити, що перезапуск цієї системи не залежить від температури довколишнього повітря, а суто від технічної готовності теплопостачання,

– навів він важливі деталі.

Ковальчук нагадав, що в столиці розгорнуто 1200 пунктів незламності. Теплопостачання частково відновлять протягом цієї доби. А там, де більш складна ситуація, доведеться почекати трохи більше.

Нагадаємо, на 10 січня в Києві прогнозують 10 градусів морозу що вночі, що вдень.