Пожары тушат с авиации: в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий массированной атаки по Киеву
- Во время массированной атаки по Киеву больше всего пострадали Дарницкий и Деснянский районы.
- В Дарницком районе разрушен целый подъезд пятиэтажки из-за прямого попадания ракеты
- Для тушения пожаров привлекали авиацию; продолжаются поисково-спасательные работы с привлечением тяжелой техники и кинологов.
Массированная атака россиян по Киеву привела ко многим разрушениям в городе. На местах работают все службы, чтобы оперативно устранить последствия вражеских ударов.
В частности, спасатели разбирают завалы в Дарницком районе Киева, где было прямое попадание в дом. Там до сих пор могут быть люди. Подробнее о работе чрезвычайных служб 24 Каналу сообщила Светлана Водолага – начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины.
Как ликвидируют последствия атаки на Киев?
Из-за последствий российской атаки спасатели работали на 23 локациях в 8 районах Киева. Больше всего от обстрела пострадали Дарницкий и Деснянский районы. По состоянию на 9:30 утра работы продолжаются на 5 локациях.
Для ликвидации пожаров привлекали авиацию, но из-за тревоги работу авиации пока приостановили. Как только это будет возможно, мы снова привлечем самолеты,
– рассказала Светлана Водолага.
По обновленным данным, уже 8 человек погибли и 45 человек пострадали из-за российской атаки на столицу. К сожалению, цифры не являются окончательными и могут динамично измениться.
К тушению пожаров привлекли авиацию / видео 24 Канал
Больше всего людей пострадало в Дарницком районе, где россияне попали в жилой дом. Там разрушен подъезд с 1 по 5 этажи. Именно на этой локации известно о 7 погибших, из которых – один ребенок.
Заметим, что за жизнь 11-летней девочки, которую спасли на месте попадания, сейчас борются врачи. Она – в крайне сложном состоянии.
Как сообщили в Национальной полиции, там не выходят на связь еще 10 человек. Потенциально они могут находиться под завалами. Поисковые работы продолжаются. Для этого привлечена тяжелая инженерная техника, аварийно-спасательная и роботизированная техника, кинологические расчеты. На месте также работает спецподразделение ГСЧС "Дельта", которое с первых минут спасало людей.
Что известно о попадании в пятиэтажку в Киеве?
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что во время массированной атаки на столицу Украины, россияне прямым ударом ракеты уничтожили целый подъезд дома в Дарницком районе. По словам чиновника, ракета зашла в районе 3 – 4 этажа пятиэтажки.
- Спасатели работают на месте, чтобы спасти людей, которые могут находиться под завалами. Из-под заваленного дома раздаются голоса раненых, зовущих на помощь.
- В МВД также сообщили, что ракетных ударов было два, один из которых – в дом. Предполагают, что говорится о ракетах с кассетной боевой частью, ведь машины возле разрушенного дома посечены.
- Подробнее обо всех последствиях массированной атаки россиян по Киеву можно прочитать в нашем материале.