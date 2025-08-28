Такой звук был впервые, мы морально уничтожены, – киевляне рассказали детали беспощадной атаки
- 28 августа Киев подвергся массированной атаке дронами и ракетами, что повлекло значительные разрушения.
- Жители столицы описывают сильные взрывы, выбитые окна и разрушенные квартиры, отмечая ужасное моральное состояние.
Различные учреждения, включая рестораны, получили повреждения, и жители планируют подавать обращения для возмещения ущерба.
Ночью 28 августа оккупанты массированно атаковали Украину, в том числе и Киев. На город летели и дроны, и различные виды ракет. Ночь можно описать одним словом –ужас.
Об этом в эфире 24 Канала рассказали жители столицы. Одна из жительниц столицы слышала сильные взрывы из укрытия, другую – подбросило на кровати взрывной волной.
Как киевляне пережили ночную атаку?
Нина, жительница Киева, поделилась, что когда прочитала, что на город летят ракеты, сразу спустилась в укрытие. Однако сильные взрывы слышала даже там – возле соседнего дома сбили российскую ракету. В ее квартире, в которой она проживает с 1979 года, выбило все окна. К счастью, никто из ее соседей не пострадал, только один парень имел раненые руки.
Такой звук за все время я слышала впервые, мы морально уничтожены и в шоковом состоянии. Это было под утро. Возле меня детский садик, школа и банк. Не понимаю, что они (россияне – 24 Канал) здесь ищут,
– сказала она.
Еще одна жительница столицы Виктория рассказала, что из-за взрыва ее подбросило на кровати. В ее квартире попадали со стен картины, выбило окна и двери. Пока женщина не знает, сможет ли остаться в дальнейшем жить в своем доме.
Работница одного ресторана в Киеве добавила, что ей позвонили в 6 утра, потому что в заведении сработала сигнализация. По словам женщины, в помещении пострадало все, кроме техники. К счастью, в это время никого из работников не было на работе. Пока заведение работники будут убирать своими силами и планируют подать обращение для возмещения имущества.
Потери и разрушенные квартиры: жители столицы о ночном обстреле
- 12-летний мальчик рассказал, что сегодня в окно квартиры его одноклассника попала российская ракета. Мальчик рассказал, что его друг с семьей не могли вылезти из подвала, потому что было все завалено. Вероятно, отца одноклассника юноши убит.
- Пани Катерина сегодня потеряла дочь – ракета оккупантов попала в жилой дом, где она жила вместе с мужем и сыном, которые сейчас находятся в больнице.
- Еще одна жительница столицы поделилась, что прямо в ее квартиру сегодня попал российский "Шахед". Женщина и ее семья чудом выжили, спрятавшись в коридоре.