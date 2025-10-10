Пожар в минимаркете и отключение света: россияне нанесли удар по Киевской области
- В результате российской атаки на Киевщину возник пожар в Броварском районе, повреждено несколько зданий и уничтожено два автомобиля.
- Около 28 000 семей остались без электричества, энергетики работают над восстановлением поставок.
Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 10 октября враг в очередной раз запустил дроны и ракеты.
В результате этого есть разрушения на Киевщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОВА Николая Калашника.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
По данным Калашника, в Броварском районе работники ГСЧС ликвидировали пожар частного дома и двухэтажного здания минимаркета. Пострадавших среди населения, к счастью, нет. Впоследствии чрезвычайники сообщили, что возгорание удалось потушить.
Также в результате вражеской атаки в Броварах повреждены 3 многоэтажных дома, 4 продуктовых киоска, 2 автомобиля уничтожены и 2 повреждены. В многоэтажках из-за взрывной волны посечены фасады и выбиты окна.
Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС
По данным Броварского городского головы Игоря Сапожко, в результате вражеской атаки часть Броваров, села Требухов и Княжичи остаются без света. Однако, учебные заведения и садики обеспечены генераторами, поэтому учебный процесс продолжается в обычном режиме.
В результате российской атаки возник пожар на Киевщине: видео ГСЧС
Председатель Киевской ОВА добавил, что на этот раз под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. По его словам, главной целью оккупантов является оставить украинцев в темноте, без воды и тепла.
По состоянию на 8:00 в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения. В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. Объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.
Российская атака на Украину: коротко о главном
Этой ночью, 10 октября, Россия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре. На Левом берегу Киева из-за российских атак беспилотниками и ракетами наблюдали перебои с электроснабжением и водой.
Под вечер 9 октября взрывы раздавались и в Днепре. В результате атаки в городе были перебои со светом.
Зато в Запорожской области в результате атаки возник пожар. Погиб 7-летний мальчик, еще три человека получили ранения. Начальник Запорожской ОВА заявил, что город получил по меньшей мере 7 ударов.