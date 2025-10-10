Росія продовжує атакувати Україну. У ніч проти 10 жовтня ворог вкотре запустив дрони та ракети.

Внаслідок цього є руйнування на Київщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Які наслідки атаки на Київщину?

За даними Калашника, у Броварському районі працівники ДСНС ліквідовували пожежу приватного будинку та двоповерхової будівлі мінімаркету. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. Згодом надзвичайники повідомили, що загоряння вдалося загасити.

Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено 3 багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, 2 автомобілі знищено та 2 пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

Наслідки атаки на Київщину / Фото ДСНС

За даними Броварського міського голови Ігоря Сапожка, внаслідок ворожої атаки частина Броварів, села Требухів та Княжичі залишаються без світла. Однак, заклади освіти та садочки забезпечені генераторами, тому навчальний процес триває у звичному режимі.

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на Київщині: відео ДСНС

Голова Київської ОВА додав, що цього разу під ударом опинилася енергетична інфраструктура. За його словами, головною ціллю окупантів є залишити українців у темряві, без води та тепла.

Станом на 8:00 в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори.

