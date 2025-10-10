В результате этого есть разрушения на Киевщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

Смотрите также Мощные взрывы в Киеве: после БпЛА и баллистики Россия запустила ракеты

Какие последствия атаки на Киевскую область?

По данным Калашника, в Броварском районе работники ГСЧС ликвидировали пожар частного дома и двухэтажного здания минимаркета. Пострадавших среди населения, к счастью, нет. Впоследствии чрезвычайники сообщили, что возгорание удалось потушить.

Также в результате вражеской атаки в Броварах повреждены 3 многоэтажных дома, 4 продуктовых киоска, 2 автомобиля уничтожены и 2 повреждены. В многоэтажках из-за взрывной волны посечены фасады и выбиты окна.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС

По данным Броварского городского головы Игоря Сапожко, в результате вражеской атаки часть Броваров, села Требухов и Княжичи остаются без света. Однако, учебные заведения и садики обеспечены генераторами, поэтому учебный процесс продолжается в обычном режиме.

В результате российской атаки возник пожар на Киевщине: видео ГСЧС

Председатель Киевской ОВА добавил, что на этот раз под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. По его словам, главной целью оккупантов является оставить украинцев в темноте, без воды и тепла.

По состоянию на 8:00 в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения. В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. Объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.

Российская атака на Украину: коротко о главном