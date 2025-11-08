Укр Рус
Наслідки на Київщині
8 ноября, 09:59
3

Россия всю ночь била ракетами и дронами по Киевщине: какую беду наделала атака врага

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Ночью 8 ноября Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами.
  • Известно о пострадавшей и повреждениях в регионах.

Вражеские силы России ночью 8 ноября терроризировали Киевскую область. Под прицелом агрессора оказались мирные населенные пункты и объекты энергетики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу ОВА.

Какие последствия атаки на Киевскую область?

В течение ночи оккупанты массированно атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом были мирные населенные пункты и объекты энергетической системы.

Известно, что не обошлось без пострадавших. Так, в результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра ее госпитализировали в местную больницу и оказывают медицинскую помощь.

В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные жилые дома, автомобили.

Все оперативные службы на местах. Сейчас продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

В ГСЧС уточнили, что под прицелом оккупантов были Вышгородский, Обуховский, Бучанский и Бориспольский районы.

По состоянию на 9:50 известно, что на Вышгородщине из-за падения обломков вражеского БпЛА пострадали 4 человека.

На Обуховщине и Бучанщине пожарные ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры, вызванные ракетной атакой.

Атаки россиян: последние новости

  • Россия этой ночью била по энергетическим объектам Украины. Под атакой оказалась Полтавская область. Сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга.

  • Известно, что город Горишние Плавни переходят в режим чрезвычайной ситуации. В мэрии сообщили, что город полностью обесточен, но коммунальные службы уже проводят подготовительные работы по восстановлению поставок воды, тепловой энергии и водоотведения.

  • Враг ночью бил и по Днепру. Удар вражеского "Шахеда" ночью в Днепре по многоэтажке полностью уничтожил несколько квартир. В результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, среди которых есть дети.