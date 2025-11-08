Россия всю ночь била ракетами и дронами по Киевщине: какую беду наделала атака врага

Вражеские силы России ночью 8 ноября терроризировали Киевскую область. Под прицелом агрессора оказались мирные населенные пункты и объекты энергетики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу ОВА.

Какие последствия атаки на Киевскую область?

В течение ночи оккупанты массированно атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом были мирные населенные пункты и объекты энергетической системы.

Известно, что не обошлось без пострадавших. Так, в результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра ее госпитализировали в местную больницу и оказывают медицинскую помощь.

В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные жилые дома, автомобили.

Все оперативные службы на местах. Сейчас продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

В ГСЧС уточнили, что под прицелом оккупантов были Вышгородский, Обуховский, Бучанский и Бориспольский районы.

По состоянию на 9:50 известно, что на Вышгородщине из-за падения обломков вражеского БпЛА пострадали 4 человека.

На Обуховщине и Бучанщине пожарные ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры, вызванные ракетной атакой.

Атаки россиян: последние новости