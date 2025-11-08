Росія всю ніч била ракетами і дронами по Київщині: якого лиха наробила атака ворога

Ворожі сили Росії вночі 8 листопада тероризували Київщину. Під прицілом агресора опинилися мирні населені пункти та об'єкти енергетики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника, очільника ОВА.

Які наслідки атаки на Київщину?

Протягом ночі окупанти масовано атакували Київщину ракетами та дронами. Під ударом були мирні населені пункти та об'єкти енергетичної системи.

Відомо, що не обійшлося без потерпілих. Так, внаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна її госпіталізували до місцевої лікарні та надають медичну допомогу.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі.

Усі оперативні служби на місцях. Наразі продовжуються роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

В ДСНС уточнили, що під прицілом окупантів були Вишгородський, Обухівський, Бучанський та Бориспільський райони.

Станом на 9:50 відомо, що на Вишгородщині через падіння уламків ворожого БпЛА постраждали 4 людини.

На Обухівщині та Бучанщині вогнеборці ліквідували пожежі на обʼєктах інфраструктури, спричинені ракетною атакою.

Атаки росіян: останні новини