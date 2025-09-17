Кировоградщина была под массированной дроновой атакой: враг бил по объектам инфраструктуры
- В ночь на 17 сентября Кировоградская область подверглась массированной дроновой атаке, направленной на объекты инфраструктуры.
- Атака привела к пожарам на трех локациях, частичному отключению электроснабжения и временному приостановлению движения железнодорожного транспорта.
В ночь на 17 сентября под массированной дроновой атакой врага оказалась Кировоградская область. Целью для противника стали объекты инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и руководителя областной военной администрации Андрея Райковича.
Смотрите также Россия снова атакует "Шахедами": для каких областей есть угроза
Какие последствия атаки?
Согласно обнародованной информации, ночью россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания беспилотников противника возникли пожары на по меньшей мере трех локациях.
Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС,
– говорится в сообщении ГСЧС.
По данным ОВА, от электроснабжения, по состоянию на сейчас, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ. В частности, есть повреждения нескольких частных домовладений в Александровке.
По данным Укрзализныци, в результате атаки временно прекращено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям, в частности, Помошная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклиевка – Знаменка – Пятихатки.
Что этому предшествовало?
- Напомним, около 01:05 о звуках взрывов сообщили жители Кропивницкого. Вскоре после этого в городе прогремел повторный взрыв, перед этим ПС писали о движении вражеских беспилотников на город.
- Отметим, что также под ударом оказалась Черкасская область. Председатель областной военной администрации Игорь Табурец сообщал о последствиях для критической инфраструктуры в пределах вышеупомянутого региона.
- В то же время председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщал, что российская армия в очередной раз ударила по украинской железной дороге. Из-за этого он предостерегал об обесточивании, задерживается ряд поездов.