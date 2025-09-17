У ніч на 17 вересня під масованою дроновою атакою ворога опинилася Кіровоградська область. Ціллю для противника стали об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та керівника обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

Які наслідки атаки?

Згідно з оприлюдненою інформацією, вночі росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання безпілотників противника виникли пожежі на щонайменше трьох локаціях.

Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС,

– ідеться у повідомленні ДСНС.

За даними ОВА, від електропостачання, станом на зараз, частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Зокрема, є пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці.

За даними Укрзалізниці, внаслідок атаки тимчасово припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках, зокрема, Помічна – Кропивницький – Знам'янка – П'ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П'ятихатки.

Що цьому передувало?