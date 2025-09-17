Кіровоградщина була під масованою дроновою атакою: ворог бив по обʼєктах інфраструктури
- У ніч на 17 вересня Кіровоградська область зазнала масованої дронової атаки, спрямованої на об'єкти інфраструктури.
- Атака призвела до пожеж на трьох локаціях, часткового відключення електропостачання та тимчасового призупинення руху залізничного транспорту.
У ніч на 17 вересня під масованою дроновою атакою ворога опинилася Кіровоградська область. Ціллю для противника стали об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та керівника обласної військової адміністрації Андрія Райковича.
Які наслідки атаки?
Згідно з оприлюдненою інформацією, вночі росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання безпілотників противника виникли пожежі на щонайменше трьох локаціях.
Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС,
– ідеться у повідомленні ДСНС.
За даними ОВА, від електропостачання, станом на зараз, частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Зокрема, є пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці.
За даними Укрзалізниці, внаслідок атаки тимчасово припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках, зокрема, Помічна – Кропивницький – Знам'янка – П'ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П'ятихатки.
Що цьому передувало?
- Нагадаємо, близько о 01:05 про звуки вибухів повідомили жителі Кропивницького. Незадовго після цього у місті пролунав повторний вибух, перед цим ПС писали про рух ворожих безпілотників на місто.
- Зазначимо, що також під ударом опинилася Черкаська область. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв про наслідки для критичної інфраструктури у межах вищезгаданого регіону.
- Водночас голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомляв, що російська армія вкотре вдарила по українській залізниці. Через це він застерігав про знеструмлення, затримується низка поїздів.