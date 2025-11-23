Россия убила трех парней в Краматорске во время террора города артиллерией

Вечером 22 ноября российские захватчики атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате обстрела погибли трое ребят, а двое получили травмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Какие последствия атаки на Краматорск?

Враг ударил по Краматорску с использованием РСЗО "Смерч". Средства поражения попали по частному сектору, попав рядом с жилыми домами.

В результате российского террора погибли трое горожан в возрасте 18, 19 и 25 лет, которые находились на улице. Кроме того, получили осколочные ранения, минно-взрывных травм и переломов женщина и двое 26 и 64-летних мужчин. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также повреждены 19 домовладений и автомобили. Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Где в Украине также были обстрелы?