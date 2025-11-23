Россия убила трех парней в Краматорске во время террора города артиллерией
- В результате атаки на Краматорск погибли три молодых человека, а еще трое получили серьезные травмы.
- Повреждено 19 домовладений, автомобили, и начато расследование по факту военного преступления.
Вечером 22 ноября российские захватчики атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате обстрела погибли трое ребят, а двое получили травмы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Какие последствия атаки на Краматорск?
Враг ударил по Краматорску с использованием РСЗО "Смерч". Средства поражения попали по частному сектору, попав рядом с жилыми домами.
В результате российского террора погибли трое горожан в возрасте 18, 19 и 25 лет, которые находились на улице. Кроме того, получили осколочные ранения, минно-взрывных травм и переломов женщина и двое 26 и 64-летних мужчин. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Также повреждены 19 домовладений и автомобили. Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.
Где в Украине также были обстрелы?
Напомним, что в ночь на 23 ноября Россия атаковала Украину 98 дронами, из которых около 60 были "Шахедами".
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В Днепре во время обстрела пострадали 15 человек, среди них – 11-летняя девочка. Под ударом также были Васильковская и Зайцевская общины Синельниковского района – там ранены два человека. В Никополе в результате обстрела пострадали 41-летняя женщина и двое парней 14 и 16 лет.