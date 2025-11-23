Росія вбила трьох хлопців у Краматорську під час терору міста артилерією
- Унаслідок атаки на Краматорськ загинули три молоді людини, а ще троє отримали серйозні травми.
- Пошкоджено 19 домоволодінь, автомобілі, та розпочато розслідування за фактом воєнного злочину.
Увечері 22 листопада російські загарбники атакували Краматорськ на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули троє хлопців, а двоє отримали травми.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Які наслідки атаки на Краматорськ?
Ворог ударив по Краматорську з використанням РСЗВ "Смерч". Засоби ураження поцілили по приватному сектору, влучивши поряд з житловими будинками.
Унаслідок російського терору загинули троє містян віком 18, 19 і 25 років, які перебували на вулиці. Крім того, зазнали осколкових поранень, мінно-вибухових травм й переломів жінка та двоє 26 і 64-річних чоловіків. Потерпілим надано медичну допомогу. Їх стан лікарі оцінюють як тяжкий.
Також пошкоджено 19 домоволодінь та автомобілі. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.
Де в Україні також були обстріли?
Нагадаємо, що в ніч проти 23 листопада Росія атакувала Україну 98 дронами, з яких близько 60 були "Шахедами".
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Російські загарбники атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Дніпрі під час обстрілу постраждали 15 людей, серед них – 11-річна дівчинка. Під ударом також були Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщини – там поранені двоє людей. У Нікополі внаслідок обстрілу постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років.