Росія вбила трьох хлопців у Краматорську під час терору міста артилерією

Увечері 22 листопада російські загарбники атакували Краматорськ на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули троє хлопців, а двоє отримали травми.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Які наслідки атаки на Краматорськ?

Ворог ударив по Краматорську з використанням РСЗВ "Смерч". Засоби ураження поцілили по приватному сектору, влучивши поряд з житловими будинками.

Унаслідок російського терору загинули троє містян віком 18, 19 і 25 років, які перебували на вулиці. Крім того, зазнали осколкових поранень, мінно-вибухових травм й переломів жінка та двоє 26 і 64-річних чоловіків. Потерпілим надано медичну допомогу. Їх стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Також пошкоджено 19 домоволодінь та автомобілі. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

