"Шахеды" вколотили по критической инфраструктуре в Лозовой: город частично без света

Российские войска продолжают терроризировать украинское мирное население. 23 октября в результате действий оккупантов пострадала Лозовая на Харьковщине.

В городе повреждены предприятия критической инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского.

Какие последствия атаки на Лозовую?

По словам Зеленского, обесточены 25 тысяч абонентов. Водоснабжение подается на генераторах. К счастью, погибших нет. Относительно пострадавших информация пока не поступала, обращений к медикам не было.

Обратите внимание! 18 октября Россия впервые за время войны нанесла авиационный удар реактивным КАБом по Лозовой, повредив 11 домов и ранив 6 человек. КАБ был выпущен с временно оккупированной территории Украины и пролетел примерно 130 километров.

Россияне атакуют Харьковскую область: коротко о главном