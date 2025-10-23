"Шахеди" вгатили по критичній інфраструктурі у Лозовій: місто частково без світла
- У Лозовій пошкоджені критична інфраструктура та житлові будинки через атаку російських військ.
- Знеструмлено 25 тисяч абонентів, водопостачання здійснюється за допомогою генераторів.
Російські війська продовжують тероризувати українське мирне населення. 23 жовтня внаслідок дій окупантів постраждала Лозова на Харківщині.
У місті пошкоджені підприємства критичної інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.
Які наслідки атаки на Лозову?
За словами Зеленського, знеструмлені 25 тисяч абонентів. Водопостачання подається на генераторах. На щастя, загиблих немає. Щодо постраждалих інформація наразі не надходила, звернень до медиків не було.
Зверніть увагу! 18 жовтня Росія вперше за час війни завдала авіаційного удару реактивним КАБом по Лозовій, пошкодивши 11 будинків та поранивши 6 осіб. КАБ був випущений з тимчасово окупованої території України та пролетів приблизно 130 кілометрів.
Росіяни атакують Харківщину: коротко про головне
23 жовтня Росія вчинила черговий злочин проти рятувальників на Харківщині. Під час гасіння пожежі, яка виникла через обстріл, внаслідок повторного удару загинув один із надзвичайників. Ще п’ятеро його колег зазнали поранень.
Окрім цього, раніше російські війська атакували селище Орілька в Харківській області, поранивши 42-річну жінку, її чоловік і двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок удару безпілотником виникла пожежа, пошкоджені дві господарчі споруди.