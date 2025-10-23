У місті пошкоджені підприємства критичної інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.

Дивіться також Купʼянськ під ударом: як 15 бригада НГУ утримує стратегічний вузол від російських штурмів

Які наслідки атаки на Лозову?

За словами Зеленського, знеструмлені 25 тисяч абонентів. Водопостачання подається на генераторах. На щастя, загиблих немає. Щодо постраждалих інформація наразі не надходила, звернень до медиків не було.

Зверніть увагу! 18 жовтня Росія вперше за час війни завдала авіаційного удару реактивним КАБом по Лозовій, пошкодивши 11 будинків та поранивши 6 осіб. КАБ був випущений з тимчасово окупованої території України та пролетів приблизно 130 кілометрів.

Росіяни атакують Харківщину: коротко про головне