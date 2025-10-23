В городе повреждены предприятия критической инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского.
Какие последствия атаки на Лозовую?
По словам Зеленского, обесточены 25 тысяч абонентов. Водоснабжение подается на генераторах. К счастью, погибших нет. Относительно пострадавших информация пока не поступала, обращений к медикам не было.
Обратите внимание! 18 октября Россия впервые за время войны нанесла авиационный удар реактивным КАБом по Лозовой, повредив 11 домов и ранив 6 человек. КАБ был выпущен с временно оккупированной территории Украины и пролетел примерно 130 километров.
Россияне атакуют Харьковскую область: коротко о главном
23 октября Россия совершила очередное преступление против спасателей на Харьковщине. Во время тушения пожара, который возник из-за обстрела, в результате повторного удара погиб один из чрезвычайников. Еще пятеро его коллег получили ранения.
Кроме этого, ранее российские войска атаковали поселок Орелька в Харьковской области, ранив 42-летнюю женщину, ее муж и двое детей испытали острую реакцию на стресс. В результате удара беспилотником возник пожар, повреждены две хозяйственные постройки.