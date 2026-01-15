"Шахед", упавший в центре Львова, сбили еще на окраинах города
- Утром 15 января мобильные огневые группы сбили "Шахед" в окрестностях Львова.
- Пораженный дрон упал в центральной части города, а подразделения ПВО остаются в постоянной готовности.
Утром 15 января оккупанты терроризировали Львов "Шахедами". Один из беспилотников поразили мобильные огневые группы на окраинах города.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины.
Смотрите также Детская площадка выгорела, упали качели: фото и видео с места попадания "Шахеда" в центре Львова
Как отражали вражескую атаку на Львов?
Защитники рассказали, что утром 15 января, около 06:30, ударный БПЛА "Шахед" был поражен огнем мобильных огневых групп в окрестностях города Львова.
Также с целью помешать дрону достичь цели работали подразделения радиоэлектронной борьбы. Пораженный дрон упал в центральной части города,
– подчеркнули военные.
Воины отметили, что подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности и делают все возможное для отражения вражеских ударов с воздуха.
Какие последствия удара по центру Львова?
Российский дрон попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. Предварительно, без жертв. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Кроме того, выбило окна в зданиях рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.
Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.