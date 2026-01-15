Российский дрон попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. Предварительно, без жертв. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Кроме того, выбило окна в зданиях рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.