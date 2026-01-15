Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.
Как отражали вражескую атаку на Львов?
Защитники рассказали, что утром 15 января, около 06:30, ударный БпЛА "Шахед" был поражен огнем мобильных огневых групп в окрестностях города Львова.
Также с целью помешать дрону достичь цели работали подразделения радиоэлектронной борьбы. Пораженный дрон упал в центральной части города,
– подчеркнули военные.
Воины отметили, что подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности и делают все возможное для отражения вражеских ударов с воздуха.
Какие последствия удара по центру Львова?
Российский дрон попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. Предварительно, без жертв. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Кроме того, выбило окна в зданиях рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.
Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.