Російський дрон влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. Попередньо, без жертв. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Крім того, повибивало вікна у будівлях поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.