Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Дивіться також Дитмайданчик вигорів, упала гойдалка: фото та відео з місця влучання "Шахеда" у центрі Львова
Як відбивали ворожу атаку на Львів?
Захисники розповіли, що зранку 15 січня, близько 06:30, ударний БпЛА "Шахед" був уражений вогнем мобільних вогневих груп на околицях міста Львова.
Також з метою завадити дрону досягти цілі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби. Уражений дрон впав у центральній частині міста,
– підкреслили військові.
Воїни наголосили, що підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності й роблять все можливе для відбиття ворожих ударів з повітря.
Які наслідки удару по центру Львова?
Російський дрон влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. Попередньо, без жертв. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Крім того, повибивало вікна у будівлях поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.
Через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.