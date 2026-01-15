Пролетел над головой: коммунальщица рассказала о моменте удара по Львову

Россияне атаковали Львов утром 15 января. Одна из коммунальщиц работала во время обстрела, она рассказала о моменте удара.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что очевидцы говорят об атаке на центр Львова?

Работница коммунальных служб стала свидетелем российского удара по Львову. По ее словам, она работала, убирала остановку, и не знала, что совсем рядом ударит "Шахед".

Коммунальщица прокомментировала момент попадания: смотрите видео "Радио Свободы"

Очевидица подчеркнула, что взрыв был глухой, но громкий. Сначала она подумала, что это может быть мина.

Какие последствия утренней атаки на Львов?