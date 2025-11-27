Сильные взрывы и яркие вспышки в небе: в России заявляют об атаке на Новокуйбышевский НПЗ
- Ночью 27 ноября в Новокуйбышевске (Самарская область), раздавались взрывы, вероятно, атакован НПЗ.
- Местные жители слышали около десяти взрывов и видели яркие вспышки в небе.
Ночью 27 ноября над Новокуйбышевском в Самарской области России прогремела серия взрывов. Предварительно, был атакован местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом пишет 24 Канал
Что известно об атаке на Новокуйбышевск?
Ночью 27 ноября прозвучала серия сильных взрывов в Новокуйбышевске, что в Самарской области.
По словам местных жителей, было слышно примерно десять сильных хлопков. Они также сообщают о ярких вспышках в небе.
Взрывы в Новокуйбышевске: смотрите видео
В сети активно делились кадрами взрывов. Как установил OSINT-анализ из видео очевидцев, вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ.
Поэтому, предварительно поражен Новокуйбышевский НПЗ.
Местные власти пока атаку не комментировали.
Обратите внимание! АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" – российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Он входит в группу ПАО "НК "Роснефть".
Это нефтеперерабатывающий завод, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллионов тонн. Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии – является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.
Напомним, что это не первая атака на завод. Новокуйбышевский НПЗ перед этим был под атакой 19 октября и 16 ноября.
Предварительно, атакованный НПЗ в России / Фото из телеграмм-канала Supernova+
Взрывы в России: последние новости
Прошлой ночью, а именно 26 ноября, подразделения Сил обороны Украины поразили завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия.
На днях СБУ с Силами безопасности и обороны ударили дронами по ряду военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае. По данным источников 24 Канала, произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала (в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400.
К слову, командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") показал спутниковые снимки пораженного аэродрома в Таганроге. На нем видно уничтоженные самолеты и повреждения предприятия. Уничтожен редкий самолет, что является носителем лазерного оружия, А-60, а также, вероятно, Ил-76.