Ювелирная точность: эксперт заметил 2 интересных момента в атаке на Новокуйбышевский НПЗ

В России ночью 27 ноября 2025 года было громко. Там под атакой, вероятно, оказался Новокуйбышевский НПЗ, что в Самарской области. Есть сообщения, что вспыхнул пожар. Это уже не первая атака беспилотниками по этому НПЗ.

Известно о как минимум трех раз за последние 2 месяца, когда Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод приостанавливал свою работу. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что россияне не жалеют своих ресурсов, чтобы восстанавливать этот или другие поврежденные НПЗ.

Смотрите также Последствия почувствует не только Украина: чем может обернуться "мирный план" Путина-Трампа

На что указывает системность атак украинских дронов по России?

Сергей Кузан отметил, что системность, с которой Украина атакует российские нефтеперерабатывающие заводы свидетельствует о 2 вещах.

Во-первых, это заставляет Россией тратить большие ресурсы на ремонт любого НПЗ.

Во-вторых, Украина имеет возможность отслеживать, когда россияне завершают ремонтировать свои нефтеперерабатывающие заводы, чтобы повторно атаковать их.

Нам (Украине – 24 Канал) удается с ювелирной точностью снова и снова пробиваться через российскую противовоздушную оборону, которая, кстати, усиливается,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он подчеркнул, что противник также не жалеет средств на усовершенствование ПВО, которые обороняют НПЗ.

Что известно об ударах по российским НПЗ?