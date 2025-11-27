Ювелирная точность: эксперт заметил 2 интересных момента в атаке на Новокуйбышевский НПЗ
- Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области снова подвергся атаке дронами, которая вызвала пожар.
- Систематические атаки украинских дронов заставляют Россию тратить значительные ресурсы на ремонт НПЗ и усовершенствование ПВО.
В России ночью 27 ноября 2025 года было громко. Там под атакой, вероятно, оказался Новокуйбышевский НПЗ, что в Самарской области. Есть сообщения, что вспыхнул пожар. Это уже не первая атака беспилотниками по этому НПЗ.
Известно о как минимум трех раз за последние 2 месяца, когда Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод приостанавливал свою работу. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что россияне не жалеют своих ресурсов, чтобы восстанавливать этот или другие поврежденные НПЗ.
На что указывает системность атак украинских дронов по России?
Сергей Кузан отметил, что системность, с которой Украина атакует российские нефтеперерабатывающие заводы свидетельствует о 2 вещах.
Во-первых, это заставляет Россией тратить большие ресурсы на ремонт любого НПЗ.
Во-вторых, Украина имеет возможность отслеживать, когда россияне завершают ремонтировать свои нефтеперерабатывающие заводы, чтобы повторно атаковать их.
Нам (Украине – 24 Канал) удается с ювелирной точностью снова и снова пробиваться через российскую противовоздушную оборону, которая, кстати, усиливается,
– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Он подчеркнул, что противник также не жалеет средств на усовершенствование ПВО, которые обороняют НПЗ.
Что известно об ударах по российским НПЗ?
Рязанский нефтеперерабатывающий завод России приостановил свою работу после атаки украинских беспилотников. Он, вероятно, заработает только с декабря 2025 года.
В России 19 ноября в Краснодарском крае прозвучало немало взрывов. Известно, что под ударом мог быть Ильский НПЗ. Россияне утверждают, что их противовоздушная оборона сработала на все сто, однако последствия атаки все же есть.
Ночь на 24 ноября в нескольких регионах России раздавались взрывы, в частности в Нижегородской области. Известно о по меньшей мере 10 взрывах. Целью дронов, предположительно, были НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово".