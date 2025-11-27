Ювелірна точність: експерт зауважив 2 цікаві моменти в атаці на Новокуйбишевський НПЗ

У Росії вночі 27 листопада 2025 року було гучно. Там під атакою, ймовірно, опинився Новокуйбишевський НПЗ, що у Самарській області. Є повідомлення, що спалахнула пожежа. Це вже не перша атака безпілотниками по цьому НПЗ.

Відомо про щонайменше три рази за останні 2 місяці, коли Новокуйбишевський нафтопереробний завод призупиняв свою роботу. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що росіяни не шкодують своїх ресурсів, щоб відновлювати цей чи інші пошкоджені НПЗ.

На що вказує системність атак українських дронів по Росії?

Сергій Кузан зауважив, що системність, з якою Україна атакує російські нафтопереробні заводи свідчить про 2 речі.

По-перше, це змушує Росією витрачати великі ресурси на ремонт будь-якого НПЗ.

По-друге, Україна має можливість відстежувати, коли росіяни завершують ремонтувати свої нафтопереробні заводи, щоб повторно атакувати їх.

Нам (Україні – 24 Канал) вдається з ювелірною точністю знову і знову пробиватися через російську протиповітряну оборону, яка, до речі, посилюється,

– сказав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він підкреслив, що противник також не шкодує коштів на удосконалення ППО, які обороняють НПЗ.

Що відомо про удари по російських НПЗ?