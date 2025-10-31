Очередной террор: враг массированно атаковал гражданскую инфраструктуру и энергетику в Одесской области

Россияне не прекращают свой террор. Ночью 31 октября они массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Смотрите также Оккупанты атаковали дронами украинские города: где слышали взрывы и какие последствия

Что известно об атаке на Одесскую область?

Россия ночью 31 октября осуществила атаку ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры области.

Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели,

– сообщил глава ОВА.

Он сообщил, что информация о погибших или пострадавших не поступала.

Смотрите также Враг терроризировал Днепропетровскую область: вспыхнул масштабный пожар на предприятии

Россия в очередной раз била по Украине: основное