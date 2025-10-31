Черговий терор: ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру та енергетику на Одещині
- Вночі 31 жовтня Росія атакувала дронами об'єкти енергетичної інфраструктури Одещини.
- Зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів.
Росіяни не припиняють свій терор. Вночі 31 жовтня вони масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.
Що відомо про атаку на Одещину?
Росія вночі 31 жовтня здійснила атаку ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури області.
Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники,
– повідомив глава ОВА.
Він повідомив, що інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.
Росія вкотре била по Україні: основне
Вночі 31 жовтня росіяни атакували Україну 1 балістичною ракетою Іскандер-М, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Силами ППО збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.