Укр Рус
24 Канал Новини України Черговий терор: ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру та енергетику на Одещині
31 жовтня, 11:30
2

Черговий терор: ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру та енергетику на Одещині

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі 31 жовтня Росія атакувала дронами об'єкти енергетичної інфраструктури Одещини.
  • Зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів.

Росіяни не припиняють свій терор. Вночі 31 жовтня вони масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Дивіться також Окупанти атакували дронами українські міста: де чули вибухи та які наслідки 

Що відомо про атаку на Одещину?

Росія вночі 31 жовтня здійснила атаку ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури області. 

Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, 
– повідомив глава ОВА.

Він повідомив, що інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Дивіться також Ворог тероризував Дніпропетровщину: спалахнула масштабна пожежа на підприємстві 

Росія вкотре била по Україні: основне

  • Вночі 31 жовтня росіяни атакували Україну 1 балістичною ракетою Іскандер-М, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. 

  • Силами ППО збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. 

  • За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.