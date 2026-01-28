Попали несколько десятков "Шахедов", есть пострадавшие: детали удара по монастырю в Одессе
- Ночью 28 января российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками, в частности пострадал Свято-Успенский мужской монастырь, где возник пожар и были повреждены здания.
- В результате обстрела ранен семинарист и трем насельникам монастыря оказана помощь на месте.
Ночью 28 января российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под вражеский удар попал в частности Свято-Успенский мужской монастырь.
Подробности ночной атаки рассказал архимандрит Исаия.
Как монастырь выглядит после атаки?
Архимандрит Исаия объяснил, что этой ночью несколько десятков "Шахедов" попали фактически в одно место. После удара на месте поднялся масштабный пожар.
Очень пострадал монастырь, много выбитых окон, много выбитых дверей,
– добавил он.
В помещении трапезной выбиты окна, загорелись оранжереи, а также повреждены жилые здания.
В результате обстрела осколочные ранения получил семинарист, его госпитализировали. Также пострадали трое насельников монастыря, им оказали помощь на месте.
Архимандрит Исаия рассказал о последствиях: смотрите видео
В ГСЧС также подтвердили разрушения на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Отмечается, что работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, однако сейчас все пожары уже ликвидированы.
Россияне запускали "Шахеды": что известно?
Под ударом в Одесской области также был порт "Южный". В результате атаки зафиксировано повреждение объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры. На месте также возник пожар, который оперативно ликвидируют силы предприятия.
В целом россияне применили 146 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов, а также ракету "Искандер-М". Силам ПВО удалось обезвредить 103 вражеских БпЛА.
В Белогородской общине Киевской области зафиксировали попадание вражеского дрона: там поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, в результате удара погибли два человека – мужчина и женщина.