Поцілили кілька десятків "Шахедів", є постраждалі: деталі удару по монастирю в Одесі

Вночі 28 січня російська окупаційна армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ворожий удар потрапив зокрема Свято-Успенський чоловічий монастир.

Подробиці нічної атаки розповів архімандрит Ісая.

Як монастир виглядає після атаки?

Архімандрит Ісая пояснив, що цієї ночі декілька десятків "Шахедів" поцілили фактично в одне місце. Після удару на місці здійнялася масштабна пожежа.

Дуже постраждав монастир, багато вибитих вікон, багато вибитих дверей,

– додав він.

У приміщенні трапезної вибито вікна, загорілися оранжереї, а також пошкоджено житлові будівлі.

Внаслідок обстрілу осколкових поранень зазнав семінарист, його госпіталізували. Також постраждали троє насельників монастиря, їм надали допомогу на місці.

У ДСНС також підтвердили руйнування на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак наразі всі пожежі вже ліквідовані.

Росіяни запускали "Шахеди": що відомо?