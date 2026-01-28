Укр Рус
Поцілили кілька десятків "Шахедів", є постраждалі: деталі удару по монастирю в Одесі
28 січня, 13:24
2

Поцілили кілька десятків "Шахедів", є постраждалі: деталі удару по монастирю в Одесі

Поліна Буянова
Основні тези
  • Вночі 28 січня російська армія атакувала Одещину безпілотниками, зокрема постраждав Свято-Успенський чоловічий монастир, де виникла пожежа та були пошкоджені будівлі.
  • Внаслідок обстрілу поранено семінариста та трьом насельникам монастиря надано допомогу на місці.

Вночі 28 січня російська окупаційна армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ворожий удар потрапив зокрема Свято-Успенський чоловічий монастир.

Подробиці нічної атаки розповів архімандрит Ісая.

Як монастир виглядає після атаки?

Архімандрит Ісая пояснив, що цієї ночі декілька десятків "Шахедів" поцілили фактично в одне місце. Після удару на місці здійнялася масштабна пожежа.

Дуже постраждав монастир, багато вибитих вікон, багато вибитих дверей, 
– додав він.

У приміщенні трапезної вибито вікна, загорілися оранжереї, а також пошкоджено житлові будівлі.

Внаслідок обстрілу осколкових поранень зазнав семінарист, його госпіталізували. Також постраждали троє насельників монастиря, їм надали допомогу на місці.

Архімандрит Ісая розповів про наслідки: дивіться відео

У ДСНС також підтвердили руйнування на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак наразі всі пожежі вже ліквідовані.

Росіяни запускали "Шахеди": що відомо?

  • Під ударом на Одещині також був порт "Південний". Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів виробничої та залізничної інфраструктури. На місці також виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують сили підприємства.
     

  • Загалом росіяни застосували 146 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів, а також ракету "Іскандер-М". Силам ППО вдалося знешкодити 103 ворожі БпЛА.
     

  • У Білогородській громаді на Київщині зафіксували влучання ворожого дрона: там пошкоджено багатоповерховий житловий будино. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей – чоловік і жінка.