Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що вже були дані від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про виробництво дронів в Росії. Вже зараз там виготовляють понад 400 різних модифікацій "Шахедів" на добу.

Чого очікувати далі з російськими дронами?

За словами Жмайла, ворог явно хоче регулярно запускати по 1000 "Шахедів" під час однієї повітряної атаки. Вони досі не вийшли на такий рівень, адже не мають достатньо можливостей.

У них не вистачає стаціонарних пускових майданчиків. Також вони не наростили мобільні пускові установки, де "Шахеди" запускають з пікапів або кузова вантажівок,

– зазначив Жмайло.

Також надходила інформація, що ворог наростив виробництво ракет за допомогою Китаю. Вони передають їм обладнання, технології та спеціалістів для вдосконалення процесів.

Ворог буде намагатися вийти на режим цілодобової повітряної тривоги, не припиняючи свої атаки. Чому вони досі цього не зробили? У них не вистачає спроможностей,

– сказав Жмайло.

Російські дрони та українська ППО