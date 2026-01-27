Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что уже были данные от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о производстве дронов в России. Уже сейчас там изготавливают более 400 различных модификаций "Шахедов" в сутки.

Чего ожидать дальше с российскими дронами?

По словам Жмайло, враг явно хочет регулярно запускать по 1000 "Шахедов" во время одной воздушной атаки. Они до сих пор не вышли на такой уровень, ведь не имеют достаточно возможностей.

У них не хватает стационарных пусковых площадок. Также они не нарастили мобильные пусковые установки, где "Шахеды" запускают с пикапов или кузова грузовиков,

– отметил Жмайло.

Также поступала информация, что враг нарастил производство ракет с помощью Китая. Они передают им оборудование, технологии и специалистов для совершенствования процессов.

Враг будет пытаться выйти на режим круглосуточной воздушной тревоги, не прекращая свои атаки. Почему они до сих пор этого не сделали? У них не хватает возможностей,

– сказал Жмайло.

Российские дроны и украинская ПВО