Про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

Які наслідки атаки на Київщині?

У Білогородській громаді зафіксували влучання ворожого дрона: там пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, на місці атаки виникла пожежа.

На жаль, внаслідок удару є жертви. За попередньою інформацією, загинули двоє людей – чоловік і жінка.

Крім того, ще четверо осіб звернулися за медичною допомогою: жінка та двоє дітей – із гострою реакцією на стрес, чоловік – з отруєнням продуктами горіння.

Наразі перебуваю на місці події. Працюють усі профільні служби – рятувальники, медики та інші служби реагування. Розгорнуто намет, надається першочергова медична допомога,

– написав Антон Овсієнко.

Наслідки атаки на Київщині / Фото: Антон Овсієнко

Зазначається, що на час проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт поблизу пошкодженого будинку буде забезпечено цілодобову охорону громадського порядку та майна мешканців.

Росіяни атакували Україну: що відомо?