Подробиці нічної атаки розповів архімандрит Ісая.
Читайте також Ворог хоче створити в Україні цілодобову тривогу: експерт відповів, чи є в них такі можливості
Як монастир виглядає після атаки?
Архімандрит Ісая пояснив, що цієї ночі декілька десятків "Шахедів" поцілили фактично в одне місце. Після удару на місці здійнялася масштабна пожежа.
Дуже постраждав монастир, багато вибитих вікон, багато вибитих дверей,
– додав він.
У приміщенні трапезної вибито вікна, загорілися оранжереї, а також пошкоджено житлові будівлі.
Внаслідок обстрілу осколкових поранень зазнав семінарист, його госпіталізували. Також постраждали троє насельників монастиря, їм надали допомогу на місці.
Архімандрит Ісая розповів про наслідки: дивіться відео
У ДСНС також підтвердили руйнування на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак наразі всі пожежі вже ліквідовані.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Росіяни запускали "Шахеди": що відомо?
Під ударом на Одещині також був порт "Південний". Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів виробничої та залізничної інфраструктури. На місці також виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують сили підприємства.
Загалом росіяни застосували 146 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів, а також ракету "Іскандер-М". Силам ППО вдалося знешкодити 103 ворожі БпЛА.
У Білогородській громаді на Київщині зафіксували влучання ворожого дрона: там пошкоджено багатоповерховий житловий будино. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей – чоловік і жінка.