Подробности ночной атаки рассказал архимандрит Исаия.

Читайте также Враг хочет создать в Украине круглосуточную тревогу: эксперт ответил, есть ли у них такие возможности

Как монастырь выглядит после атаки?

Архимандрит Исаия объяснил, что этой ночью несколько десятков "Шахедов" попали фактически в одно место. После удара на месте поднялся масштабный пожар.

Очень пострадал монастырь, много выбитых окон, много выбитых дверей,

– добавил он.

В помещении трапезной выбиты окна, загорелись оранжереи, а также повреждены жилые здания.

В результате обстрела осколочные ранения получил семинарист, его госпитализировали. Также пострадали трое насельников монастыря, им оказали помощь на месте.

Архимандрит Исаия рассказал о последствиях: смотрите видео

В ГСЧС также подтвердили разрушения на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Отмечается, что работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, однако сейчас все пожары уже ликвидированы.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Россияне запускали "Шахеды": что известно?