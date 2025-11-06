На России снова громко: дрон попал по территории Стерлитамакского нефтехимического завода
- Беспилотник попал по территории Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкортостане.
- После удара на предприятии возникло сильное задымление.
Беспилотники продолжают атаковать Россию. На этот раз неспокойно было в Башкортостане.
В городе Стерлитамак беспилотник попал по территории Стерлитамакского нефтехимического завода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Какие последствия дроновой атаки на Россию?
Местные жители Стерлитамака выложили в сеть последствия попадания по территории нефтехимического завода. На видео можно увидеть, что после удара на предприятии возникло сильное задымление.
Дроновые атаки на российскую инфраструктуру: коротко о главном
Ночью 6 ноября беспилотники атаковали тепловую электростанцию в Волгореченске. Стоит заметить, что она является одной из крупнейших тепловых электростанций России, которая занимает третье место по установленной мощности и производит около 1,5% от общего объема производимой в стране-агрессоре электроэнергии.
Серия взрывов прозвучала и в российском городе Волгоград. Местные видели вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода. Также известно о повреждениях в одном из районов города, ведь, вероятно, ракета российской ПВО попала в жилой дом. Местные власти сообщали, что там погиб человек.
Кроме этого, в ночь на 6 ноября украинские Силы обороны провели масштабную операцию против важной инфраструктуры россиян. Под ударами оказался Волгоградский НПЗ на территории России, три нефтебазы в Крыму и склад "Шахедов" во временно оккупированном Донецке.