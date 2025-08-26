Враг массированно атаковал Сумскую область: есть раненые и масштабные разрушения
- Враг массированно атаковал Сумщину дронами, что привело к пожарам, повреждений зданий и ранения двух женщин в Бездрицкой общине.
- Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, а также зафиксированы удары дронов по городу Сумы, где повреждены складские помещения.
Прошлая ночь на Сумщине была неспокойной – враг массированно атаковал область дронами. В результате ударов загорелись здания, повреждены жилые и нежилые помещения, ранены две женщины.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова. Прошлая ночь на Сумщине снова была тревожной – россияне ударили по региону несколькими волнами дронов-камикадзе.
Что известно об атаке на Сумскую область?
В результате обстрелов произошли пожары, разрушены здания и есть пострадавшие среди мирного населения.
Как сообщил Олег Григоров, после 01:00 вражеские дроны атаковали Шосткинскую общину. В результате удара часть жителей осталась без света, а один из жилых домов получил повреждения.
Около 03:00 враг нанес массированный удар по Сумской и Бездрицкой общинам. Попадание дронов вызвали масштабные возгорания, повреждены жилые и нежилые здания.
В Бездрицкой общине пострадали две женщины – 51-летнюю госпитализировали, а 63-летней оказали помощь на месте.
В Путивльской общине также зафиксированы повреждения нежилых помещений и техники.
Следствие за военные преступления
В прокуратуре Сумской области подтвердили, что ночью 26 августа оккупанты атаковали частное домовладение в Бездрицкой общине. В результате атаки ранены две женщины.
Адская ночь на Сумщине / Фото: прокуратура Сумской области
Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с правоохранителями документируют последствия вражеских ударов,
– говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь сообщил, что ночью дроны ударили и по самому городу.
Сегодня ночь снова была неспокойной – враг нанес два удара БПЛА по нашему городу. Одно попадание зафиксировано в Ковпаковском районе, другое – в Заречном. В результате атаки повреждены складские помещения и произошло возгорание нежилых зданий. К счастью, обошлось без пострадавших,
– отметил он.
Россия снова обстреляла Сумскую область / Фото: ГСЧС Украины
Ночная атака на Сумскую область стала одной из самых массированных за последнее время. Враг снова целился по мирным населенным пунктам, что привело к разрушениям и травмированию гражданских. Следственные органы уже расследуют преступления России против мирного населения.
Что известно о беспилотных атаках по Украине?
Россия существенно удешевила производство своих "Шахедов"если в 2022 году один дрон стоил 200 – 300 тысяч долларов, то уже в 2025-м его цена снизилась до 50 – 70 тысяч.
Это стало возможным благодаря развертыванию собственного производства, которое позволяет выпускать более 6 тысяч беспилотников ежемесячно.
В то же время украинские пилоты вынуждены применять даже методы времен Второй мировой войны, которые использовали британцы для борьбы с вражескими самолетами. Такая рискованная тактика дает результат – около 10 – 12% дронов удается перехватить.