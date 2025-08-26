Ворог масовано атакував Сумщину: є поранені та масштабні руйнування
- Ворог масовано атакував Сумщину дронами, що призвело до пожеж, пошкоджень будівель та поранення двох жінок у Бездрицькій громаді.
- Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, а також зафіксовані удари дронів по місту Суми, де пошкоджені складські приміщення.
Минула ніч на Сумщині була неспокійною – ворог масовано атакував область дронами. Внаслідок ударів загорілися будівлі, пошкоджено житлові та нежитлові приміщення, поранено двох жінок.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Минула ніч на Сумщині знову була тривожною – росіяни вдарили по регіону кількома хвилями дронів-камікадзе.
Що відомо про атаку на Сумщину?
Внаслідок обстрілів сталися пожежі, зруйновані будівлі та є постраждалі серед мирного населення.
Як повідомив Олег Григоров, після 01:00 ворожі дрони атакували Шосткинську громаду. Унаслідок удару частина мешканців залишилася без світла, а один із житлових будинків зазнав пошкоджень.
Близько 03:00 ворог завдав масованого удару по Сумській та Бездрицькій громадах. Влучання дронів спричинили масштабні загоряння, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі.
У Бездрицькій громаді постраждали дві жінки – 51-річну госпіталізували, а 63-річній надали допомогу на місці.
У Путивльській громаді також зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень та техніки.
Слідство через воєнні злочини
У прокуратурі Сумщини підтвердили, що вночі 26 серпня окупанти атакували приватне домоволодіння у Бездрицькій громаді. Внаслідок атаки поранено двох жінок.
Пекельна ніч на Сумщині / Фото: Прокуратура Сумщини
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст.438 КК України). Прокурори у взаємодії з правоохоронцями документують наслідки ворожих ударів,
– йдеться у повідомленні.
Виконуючий обов’язки міського голови, секретар Сумської міськради Артем Кобзар повідомив, що вночі дрони вдарили і по самому місту.
Сьогодні ніч знову була неспокійною – ворог завдав два удари БпЛА по нашому місту. Одне влучання зафіксовано у Ковпаківському районі, інше – у Зарічному. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та сталося загоряння нежитлових будівель. На щастя, обійшлося без постраждалих,
– зазначив він.
Росія знову обстріляла Сумщину / Фото: ДСНС України
Нічна атака на Сумщину стала однією з наймасованіших за останній час. Ворог знову цілив по мирних населених пунктах, що призвело до руйнувань і травмувань цивільних. Слідчі органи вже розслідують злочини Росії проти мирного населення.
Що відомо про дронові атаки по Україні?
Росія суттєво здешевила виробництво своїх "Шахедів": якщо у 2022 році один дрон коштував 200 – 300 тисяч доларів, то вже у 2025-му його ціна знизилася до 50 – 70 тисяч.
Це стало можливим завдяки розгортанню власного виробництва, яке дозволяє випускати понад 6 тисяч безпілотників щомісяця.
Водночас українські пілоти змушені застосовувати навіть методи часів Другої світової війни, які використовували британці для боротьби з ворожими літаками. Така ризикована тактика дає результат – близько 10 – 12% дронів вдається перехопити.