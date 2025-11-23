Выжил только отец: в Тернополе прощаются с мамой и двумя маленькими детьми, которых убила Россия
- 19 ноября Россия атаковала многоэтажки в Тернополе, погибли по меньшей мере 34 человека.
- 23 ноября в Тернополе попрощались с мамой и двумя детьми, которые погибли в результате атаки.
Утром 19 ноября Россия цинично атаковала многоэтажки в Тернополе. В результате этого погибли по меньшей мере 34 человека.
23 ноября в Тернополе попрощались с мамой и двумя ее детьми, которые стали жертвами российского террора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE" і "Реальный Тернополь".
Что известно о прощании с погибшими в Тернополе?
Мама и ее дети Камила и Назар погибли в результате циничной российской атаки 19 ноября. Отец семьи, Камаль, выжил. Он три дня подряд приходил в разрушенный дом и ждал чуда. Однако, к сожалению, этого не произошло.
Прощание с погибшими из-за российской атаки на Тернополь: видео "Тернополь 1"
Сетью распространяются кадры, на которых Камаль колышет гроб со своим погибшим ребенком.
Отец колышет гроб с погибшим ребенком: видео "Тернополь 1"
24 Канал выражает искренние соболезнования семье погибших. Вечная память!
Атака на Тернополь: коротко о последствиях
Рано утром 19 ноября российская армия ударила ракетами и дронами по Тернополю. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура.
В результате российской атаки на Тернополь погибли 34 человека, среди которых 6 детей. Еще 94 человека получили ранения.
В частности, во время удара российские ракеты убили 7-летнюю полячку Амелию Гжеско и ее мать. Премьер Польши Дональд Туск отреагировал на трагедию.
Он отметил, что девочке было всего семь лет и она училась в Тернопольской школе №27. В учебном заведении рассказали, что Амелия вместе с мамой сгорели заживо в собственном доме, обнимая друг друга.