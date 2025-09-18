В Службе безопасности Украины раскрыли подробности спецоперации, в результате которой уничтожили 107-й арсенал ГРАУ российского Минобороны в Тверской области. Именно этот удар тогда вызвал мощные взрывы, вызвавшие подземные толчки силой 2,8 балла по шкале Рихтера.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Defence Express.

Какое украинское вооружение уничтожило склад в российском Торопце?

По данным Центра спецопераций "Альфа", 18 сентября 2024 года благодаря успешным действиям украинских защитников удалось уничтожить около 150 тысяч тонн боеприпасов в Тверской области России. Такой удар вызвал землетрясение в регионе.

Обратите внимание! На этом складе хранилась почти половина всех 120-мм минометных мин России и около десятой части авиабомб КАБ. Фактически, потеря такого арсенала стала стратегическим ударом для российской армии.

На сегодня СБУ подтвердила использование нового дальнобойного беспилотника FP-1 в атаках на Тверскую область.

На обнародованных кадрах видно процесс подготовки и запуска дронов, в частности аппарат с прямоугольным корпусом, перевернутым V-образным хвостовым оперением и твердотопливным ускорителем.

Все это четко указывает именно на FP-1, который сейчас активно применяется для ударов по целям в глубине территории России.

Дополнительным подтверждением стало и видео компании Fire Point, где во время демонстрации возможностей FP-1 показано атаку именно на этот российский арсенал.

Смотрите видео запуска дрона FP-1 на территорию России

Интересно! Эксперты OSINT подробно проанализировали время взрыва (не позднее 03:56 по местному времени), дальность полета дрона и расположение звезд на небе, зафиксированное на видео. Это позволило предположить, что запуск FP-1, скорее всего, стартовал с территории России. Так, спецоперация требовала глубокого рейда в тыл врага.

