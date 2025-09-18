У Службі безпеки України розкрили подробиці спецоперації, внаслідок якої знищили 107-й арсенал ГРАУ російського Міноборони у Тверській області. Саме цей удар тоді спричинив потужні вибухи, що викликали підземні поштовхи силою 2,8 бала за шкалою Ріхтера.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Defence Express.

Яке українське озброєння знищило склад у російському Торопці?

За даними Центру спецоперацій "Альфа", 18 вересня 2024 року завдяки успішним діям українських захисників вдалося знищити близько 150 тисяч тонн боєприпасів у Тверській області Росії. Такий удар викликав землетрус в регіоні.

Зверніть увагу! На цьому складі зберігалася майже половина всіх 120-мм мінометних мін Росії та близько десятої частини авіабомб КАБ. Фактично, втрата такого арсеналу стала стратегічним ударом для російської армії.

На сьогодні СБУ підтвердила використання нового далекобійного безпілотника FP-1 в атаках на Тверську область.

На оприлюднених кадрах видно процес підготовки й запуску дронів, зокрема апарат із прямокутним корпусом, перевернутим V-подібним хвостовим оперенням і твердопаливним прискорювачем.

Усе це чітко вказує саме на FP-1, який нині активно застосовується для ударів по цілях у глибині території Росії.

Додатковим підтвердженням стало й відео компанії Fire Point, де під час демонстрації можливостей FP-1 показано атаку саме на цей російський арсенал.

Дивіться відео запуску дрона FP-1 на територію Росії

