Россия могла применить реактивные БпЛА во время массированной атаки по Украине, – Игнат
- Россия возможно использовала реактивные дроны во время массированной атаки на Украину в ночь на 29 ноября, о чем сообщил Юрий Игнат.
- Подтверждение использования реактивных "Шахедов" возможно после нахождения соответствующих обломков, также дроны идентифицируются по скорости и параметрам полета.
В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину. Во время нее страна-агрессор могла использовать реактивные дроны.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев24", передает 24 Канал.
Что сказал Игнат об атаке на Киев?
Игнат рассказал, что подтвердить использование реактивных "Шахедов" в ночь на 29 ноября можно будет после того, как найдут соответствующие обломки.
Мы пишем о дронах типа "Шахед", "Гербера" и других типов, которые и могут быть реактивными БпЛА. Они время от времени применяются, нет массового их использования, но они попадают тоже в статистику,
– отметил он.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ отметил, что их обнаруживают и идентифицируют также и по скорости, по параметрам полета можно понять, что это был за дрон, поэтому более подробная информация об этом возможно появится позже.
Что известно об атаке на Украину?
В ночь на 29 ноября Россия запустила около 36 ракет и почти 600 дронов, нацеленных на энергетику и жилые дома, что повлекло повреждения и пожары.
На этот раз российские военные в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами. В результате этого пострадали 37 человек, 15 из них находятся в больницах. Кроме этого, два человека погибли.
Также в Киеве из-за российской атаки возникли проблемы с водоснабжением и перебои со светом. На правом берегу Киева было снижено давление воды, а западная часть столицы осталась без электроэнергии.