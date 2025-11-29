Укр Рус
29 листопада, 15:50
Росія могла застосувати реактивні БпЛА під час масованої атаки по Україні, – Ігнат

Надія Батюк
Основні тези
  • Росія можливо використала реактивні дрони під час масованої атаки на Україну в ніч на 29 листопада, про що повідомив Юрій Ігнат.
  • Підтвердження використання реактивних "Шахедів" можливе після знаходження відповідних уламків, також дрони ідентифікуються за швидкістю та параметрами польоту.

У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну. Під час неї країна-агресорка могла використати реактивні дрони.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ24", передає 24 Канал.

Що сказав Ігнат про атаку на Київ?

Ігнат розповів, що підтвердити використання реактивних "Шахедів" у ніч на 29 листопада можна буде після того, як знайдуть відповідні уламки.

Ми пишемо про дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших типів, які й можуть бути реактивними БпЛА. Вони час від часу застосовуються, немає масового їхнього використання, але вони потрапляють теж у статистику,
 – зазначив він.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ зазначив, що їх виявляють та ідентифікують також і по швидкості, по параметрах польоту можна зрозуміти, що це був за дрон, тому більш детальна інформація щодо цього можливо зʼявиться пізніше.

Що відомо про атаку на Україну?

  • У ніч на 29 листопада Росія запустила близько 36 ракет і майже 600 дронів, націлених на енергетику та житлові будинки, що спричинило пошкодження та пожежі.

  • Цього разу російські військові вкотре атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок цього постраждало 37 людей, 15 з них перебувають у лікарнях. Окрім цього, двоє людей загинули.

  • Також в Києві через російську атаку виникли проблеми з водопостачанням та перебої зі світлом. На правому березі Києва був знижений тиск води, а західна частина столиці залишилася без електроенергії.