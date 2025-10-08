В ночь на 8 октября россияне в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". Под атакой оказалась Одесская область, где раздавались взрывы.

В регионе силы ПВО сбивали российские дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

Смотрите также Террор Украины российскими "Шахедами" продолжается: тревога раздается во многих областях

Что известно об атаке на Одесскую область?

Ночью 8 октября Украину снова атакуют ударные вражеские беспилотники. Взрывы прогремели в нескольких областях, в том числе и в Одесской.

Воздушную тревогу объявляли в области в 01:18. После Воздушные силы ВСУ писали о движении дронов.

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское,

– написали ПС.

Взрывы местные услышали около 01:39. После этого мониторинговые каналы сообщили, что более 5 БпЛА атакуют порт в Южном. Впоследствии опасность для Одесской области миновала.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Какие последствия последних обстрелов Одессы и области?