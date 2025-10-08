У ніч проти 8 жовтня росіяни вкотре запустили по Україні "Шахеди". Під атакою опинилась Одеська область, де лунали вибухи.

В регіоні сили ППО збивали російські дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську".

Що відомо про атаку на Одещину?

Вночі 8 жовтня Україну знову атакують ударні ворожі безпілотники. Вибухи пролунали у кількох областях, зокрема і в Одеській.

Повітряну тривогу оголошували в області о 01:18. Опісля Повітряні сили ЗСУ писали про рух дронів.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське,

– написали ПС.

Вибухи місцеві почули близько 01:39. Після цього моніторингові канали повідомили, що понад 5 БпЛА атакують порт у Південному. Згодом небезпека для Одеської області минула.

Які наслідки останніх обстрілів Одеси та області?