Оккупанты терроризировали Одессу: повреждена гражданская инфраструктура

В среду, 12 ноября, в Одессе прогремела серия взрывов. Россияне атаковали город различными целями с воздуха, что привело к повреждению гражданской инфраструктуры.

Какие последствия атаки на Одессу?

Сообщалось, что 12 ноября взрывы раздавались в Одессе. По данным ОВА, вражеский удар повредил два здания.

Разрушения зафиксировали на фасаде санатория, а также на балконе одного из жилых комплексов. Пожары после прилетов не возникали.

Информации о пострадавших после атаки не поступало.

В городе час продолжалась воздушная тревога и работала противовоздушная оборона. Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя.

Какие регионы еще были под атакой?